МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Эксперты по итогам VI всероссийской конференции по вопросам адаптации иностранцев в России рекомендовали жестче проверять уровень владения русским языком во время экзамена на гражданство, сообщает пресс-центр МВД РФ.

Конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ" прошла в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве. Ее организаторами выступили министерство внутренних дел РФ совместно с Минобрнауки России.

"По итогам экспертного обсуждения сформированы рекомендации, отраженные в итоговой резолюции. В частности, принято решение о повышении требований к уровню владения русским языком иностранных граждан, желающих вступить в гражданство РФ", — говорится в сообщении.

В пресс-центре МВД добавляют, что работа секций и методического семинара была посвящена организации подготовки иностранных граждан к сдаче комплексного экзамена, обучению иностранцев в вузах и вопросам адаптации детей мигрантов в регионах России.