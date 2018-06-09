Житель Приморья взял пять "дальневосточных гектаров" на потухшем вулкане

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Житель Приморья Владимир Столяров с семьей выбрал земельный участок площадью пять гектаров на потухшем Барановском вулкане, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Семья уже поставила на участке временное жилье, прокладывает дорогу. Владимир Столяров планирует построить дом до конца сезона.
"Здесь настоящий Прованс, как во Франции. Выяснилось, необычный ландшафт обусловлен структурами древнего, давно потухшего Барановского вулкана. Его жерло располагается под поселком Барановский, здесь же течёт река Раздольная", — рассказывает Столяров.
Семья планирует попробовать себя в животноводстве: закупить бычков мясной породы. Пока же территория не подключена к электроснабжению, Столяров пользуется солнечной батареей.
3.9%Конечно! Уже подаю заявку
10.7%В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого
33.6%А можно полгектара, но в Сочи?
31.7%Это все авантюра какая-то
20.1%Спасибо, лучше уж вы к нам
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