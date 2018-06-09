Житель Приморья взял пять "дальневосточных гектаров" на потухшем вулкане

Потухший вулкан Барановский рядом с Транссибирской магистралью. Архивное фото

Потухший вулкан Барановский рядом с Транссибирской магистралью. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Житель Приморья Владимир Столяров с семьей выбрал земельный участок площадью пять гектаров на потухшем Барановском вулкане, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Владимир Столяров с семьей выбрал земельный участок площадью 5 гектаров в селе Тереховка Надеждинского района. Это место славится необычными ландшафтами, которые образованы структурами палеовулкана. По словам Владимира, землю оформили, чтобы построить дом и обзавестись хозяйством", — говорится в сообщении.

Семья уже поставила на участке временное жилье, прокладывает дорогу. Владимир Столяров планирует построить дом до конца сезона.

"Здесь настоящий Прованс, как во Франции. Выяснилось, необычный ландшафт обусловлен структурами древнего, давно потухшего Барановского вулкана. Его жерло располагается под поселком Барановский, здесь же течёт река Раздольная", — рассказывает Столяров.

Семья планирует попробовать себя в животноводстве: закупить бычков мясной породы. Пока же территория не подключена к электроснабжению, Столяров пользуется солнечной батареей.

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"Кстати, ее вполне хватает, чтобы обеспечить электричеством все основное – бытовую технику, телевизор, строительные инструменты. Для отопления здания планируем применить двухконтурную систему – на газу и солнечных коллекторах", — рассказывает Столяров.

Программа "дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Оформление участка по программе "Дальневосточный гектар" проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира.