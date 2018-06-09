Больше 40% россиян не знают, какой праздник отмечают 12 июня, показал опрос

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более половины россиян (55%) воспринимают День России просто как дополнительный выходной, а не как праздник, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

День России — государственный праздник, который отмечается 12 июня. Респондентам был задан вопрос: "12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Для вас этот день – праздник или просто дополнительный выходной?"

Ответ "дополнительный выходной" дали 55% опрошенных, "праздник" — 31%, затруднились с ответом 14% участников исследования.

При этом на вопрос "Как называется праздник, который отмечается в России 12 июня?" правильный ответ ("День России" или "День принятия декларации о государственном суверенитете России") дали 58% респондентов, 21% ответил неправильно, 20% с ответом затруднились.

При этом 71% россиян считают правильным то, что годовщина принятия декларации о суверенитете России отмечается как государственный праздник, 9% полагают, что это неправильно, 21% опрошенных с ответом затруднился.

Опрос "ФОМнибус" проводился среди граждан РФ от 18 лет 2-3 июня 2018 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.