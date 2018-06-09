В Московском зоопарке родились детеныши восточносибирской рыси

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Детеныши восточносибирской рыси появились на свет около месяца назад в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра города

"Меньше месяца назад у восточносибирских рысей в Московском зоопарке появились четыре детеныша. О новорожденных заботится все большое рысиное семейство, проживающее в зоосаде: мать, отец и трое подросших братьев и сестер, родившихся в прошлом году", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, в дикой природе рыси предпочитают уединенный образ жизни, поэтому такая сплоченность в рысиной семье является уникальным случаем.

Восточносибирские рыси на протяжении восьми лет не могли найти общий язык и создать пару. "И только в прошлом году подарили зоопарку трех долгожданных детенышей: двух самок и самца. Планируется, что в будущем подросшие малыши отправятся в другие европейские и отечественные зоопарки", — добавляется в сообщении.