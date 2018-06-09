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Общество

Число считающих себя патриотами россиян выросло до 92%, показал опрос

Сюжет:
"Общественные мнения" (384)
08:3609.06.2018
(обновлено: 08:41 09.06.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПразднование Дня России. Архивное фотоПразднование Дня России. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Доля россиян, называющих себя патриотами, достигла максимума за последние 18 лет, сегодня это чувство характерно для 92% наших сограждан, большинство из них считают главным его проявлением любовь к стране, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня России.

Девушка на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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День России

"Доля россиян, ощущающих себя патриотами страны, в 2018 году составила 92% — максимум за 18 лет", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В 2000 году патриотами своей страны себя назвали 84% наших сограждан. В последующие годы эта цифра варьировалась от 80% (в 2011 и 2016 годах) до 88% (в 2008 году).

Как и прежде, большинство россиян ставят знак равенства между патриотизмом и любовью к стране: для 59% опрошенных быть патриотом – значит любить свою страну. Однако в последние годы эта точка зрения стала менее популярной (с 72% в 2014 году).

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян

Сегодня более трети (39%) россиян связывают патриотизм со стремлением к изменению положения дел в государстве, эта доля за тот же период выросла на 5%. Несколько чаще выражением патриотизма стали называть и работу во благо страны (38% против 36% четырьмя годами ранее).

Кроме того, 29% россиян видят патриотизм в защите своей страны от любых нападок и обвинений, а каждый пятый (19%) — в том, чтобы "говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была". А вот привычку не замечать недостатки страны гораздо реже называют признаком истинного патриота – об этом сказали лишь 3% респондентов.

По словам руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, в российском обществе становится все более заметна "эволюция патриотизма – движение от дежурного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни страны".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
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"Такие настроения постепенно усиливаются благодаря позиции тех, кого мы можем назвать современными гражданами страны, – это люди, в наибольшей степени вовлеченные в экономическую и социальную жизнь. Как правило, это граждане в возрасте от 25 до 60 лет с высшим образованием, активно пользующиеся интернетом, но разного уровня доходов и политических пристрастий", — пояснил эксперт, отметив, что таких людей особенно много среди жителей столиц и крупных городов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3-4 июня среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2000-2016 годах проводились квартирные опросы.

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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S F
Мы ещё больше стали патриотами, вот только жить лучше не получается... Зажали мелкий бизнес, как в тисках ... Пойду флаг вывешивать... Щас, с цветом определюсь,... белый или чёрный.
09:04
09.06.2018
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stepanida3489
А интервьюеры за камерной никому не говорил, и не перебивал на полуслове..? "Мол, мы поняли вашу позицию"... как в прямом эфире с Путиным)))
09:03
09.06.2018
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radiozaboy
"Число считающих себя"

а, ну понятно.
А ещё выросло число считающих себя принцессами, королями, бессмертными, успешными бизнестренерами и ... Наполеонами, куда ж без них.
09:03
09.06.2018
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Samuel Gravestone
Когда в стране не могут предложить людям достойную жизнь, всегда взывают к патриотизму. Это последнее средство, которым можно "накормить" людей и затуманить им глаза.
08:57
09.06.2018
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Пуська Бятый
бюджетный патриотизьм!
08:55
09.06.2018
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