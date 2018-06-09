ВЦИОМ выяснил, как россияне предпочитают отмечать 12 июня

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Россияне в основном предпочитают встречать 12 июня на природе или даче, за работой или домашними делами, нежели участвуя в праздничных мероприятиях – в этом году торжества по случаю Дня России планирует посетить каждый пятый, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В День России принять участие в праздничных мероприятиях планирует 21% опрошенных. Многие собираются совершить прогулку на природе (25%), заняться дачным участком (25%), домашними делами (23%). Еще четверть россиян (25%) планируют в эти дни работать", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, 18% респондентов сообщили, что будут в этот день смотреть праздничный салют, 17% собираются пойти в гости или позвать гостей к себе, а 12% проведут время за просмотром телевизора.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3-4 июня среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.