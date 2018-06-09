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Общество

В соцсетях раскритиковали вопрос "Крым наш?" при приеме на работу в банк

05:4309.06.2018
(обновлено: 07:17 09.06.2018)
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© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу. Архивное фотоСобеседование при приеме на работу. Архивное фото
© Fotolia / Nichizhenova Elena

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей возмутились вопросом о принадлежности Крыма, который топ-менеджер банка "Точка", являющегося филиалом банка "Финансовая корпорация Открытие", Яна Ганник, по ее собственному признанию, задает на собеседовании при приеме на работу.

Крымский мост
© Фото : официальная страница "Крымский мост" во ВКонтакте
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"Очень важно, чтобы у человека, которого мы приглашаем, было одинаковое с нами чувство прекрасного, твердая жизненная позиция и свое мнение, которое он не боится высказывать", — рассказала она в своем Facebook.

Чтобы отобрать подходящего кандидата, Ганник, в частности, спрашивает про любимые книги, страны, увлечения, музыку. Помимо этого, она задает "платиновый" вопрос — "Крым наш?"

При этом она отказывает в приеме, если собеседник отвечает, что не хочет говорить на политические темы. "Если "конечно наш, поделом укропам" и другие ура-патриотические или, наоборот, левонаправленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, – тоже на выход", — добавила она.

"Оказывается, этот вопрос – идеальный способ проверить способность человека иметь и не бояться высказывать свое мнение безотносительно того, знает ли он, "как тут принято и что тут про это думают", — пояснила Ганник свою позицию.

"Необандеровский вопрос"

Пользователи в основном негативно отреагировали на подобную манеру приема на работу.

"Девочка работает в банке с участием государственного капитала. На собеседовании она задает типичный "необандеровский" вопрос про Крым. И делает выводы. Мне кажется, с самой девочкой должны побеседовать люди, чьи профессиональные задачи — защищать территориальную целостность России. Пост она быстренько удалила, но скрины сохранились", — написал журналист Дмитрий Стешин.

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"Так как уважаемая Яна Ганник снесла свой пост то можно и скрином повторить. Тем более что вопросы есть и к Яне и к банку Точка тоже. Яна, вы уже записались на собеседование в Ощад банк на вакансию младшего кассира в коломыйском отделении?" — написал Павел Еремеев.

"Руководство банка Открытие официально признает Крым украинским", — отмечает уральский блогер Сергей Колясников.

В комментариях и постах, посвященных обсуждению этой темы, напомнили, в частности, о недопустимости дискриминации людей по политическим убеждениям при приеме на работу, а также об уголовном наказании за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (статья 280.1 УК).

"Важен не ответ, а его наличие"

Позже, в пятницу, Ганник в следующем посте пояснила, что любит Россию и признает ее законы, а задает вопрос про Крым, так как ей "важен не ответ, а его наличие".

"Примечательно, что в комментариях к своему посту, я написала, что сама считаю, что он наш, по факту и юридически", — добавила она, заверив, что не отказывает в приеме на работу по политическим соображениям.

Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Ответный" пост был опубликован днем в пятницу, корреспондент РИА Новости успел тогда ознакомиться с его содержанием, а на момент публикации данной статьи недоступна уже вся страница топ-менеджера.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного там референдума. Более 96 процентов избирателей высказались за его вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Общество
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
Первое: конечно же, крым - наш, российский. Есть и будет. Второе: вопросы, не имеющие отношения к будущей работе соискателя, особенно на политические темы - верный признак наличия у менеджмента склонности к самодурству. Стоит основательно подумать, есть ли смысл устраиваться в такие конторы.
05:51
09.06.2018
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Геннадий Сенюшкин
Вот-вот больше выдавайте украинцам российское гражданство!
05:52
09.06.2018
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