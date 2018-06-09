В МВД опровергли сообщения о ликвидации карточек репрессированных в СССР

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил на заседании президентской межведомственной группы, что архивные учетные карточки граждан должны храниться вечно, а отсутствие карточек отдельных заключенных нужно рассматривать отдельно, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Заседание было направлено на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий и проходило в Йошкар-Оле. Член группы, исполнительный директор Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" Елена Жемкова подняла вопрос об якобы уничтоженных учетных карточках с данными о репрессированных в советские годы.

"Участвующий в заседании… статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов ответил, что карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно", — говорится на сайте.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Государственному музею истории ГУЛАГа стало известно об уничтожении архивных учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы. По информации издания, уничтожение ценных сведений происходит на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года. Директор музея Роман Романов сообщил о ситуации советнику президента РФ, главе президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову. Он пояснил, что исследователи получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении этих карточек.