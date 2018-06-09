В Приморье 51-летняя женщина родила тройню

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Жительница Владивостока родила тройню в 51 год, это были ее первые роды, сообщает администрация Приморья.

"Малыши появились на свет в минувший понедельник, 4 июня. Это два мальчика и одна девочка. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной, ее вес при рождении составил 2400 граммов", — говорится в сообщении.

Врачи перинатального центра сообщают, что малыши сейчас получают необходимое лечение – им нужно окрепнуть перед выпиской домой.

"Родить в 50 лет – это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером", – сказала главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

По ее словам, современная медицина и врачебный опыт помогают женщинам выносить беременность и стать мамами даже в очень зрелом возрасте.