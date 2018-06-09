МВД направило иностранцам инструкции для болельщиков на время ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пресс-центр министерства внутренних дел России направил инструкции для болельщиков на время чемпионата мира по футболу в посольства стран-участниц турнира и других заинтересованных государств. Эти памятки в идеале должны помочь иностранцам избежать проблем с полицией и спокойно наслаждаться матчами чемпионата.

Вувузелы – под запретом

Можно ли поддерживать футболистов с помощью вувузел, все ли животные запрещены к проходу на спортивные арены, как избежать выдворения из РФ за поведение на стадионе – ответы в том числе на эти вопросы дают памятки, которые российские правоохранители подготовили для болельщиков.

Вувузелы (специальные приспособления в форме большого рожка для извлечения звуков), которые прославились после чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году, будут запрещены на стадионах во время турнира в России. Из духовых приспособлений на стадионы можно проносить только горны и дудки.

Под запретом к проносу на стадионы — оружие, пиротехника, красящие вещества, алкоголь, напитки в стеклянной таре (а также в пластиковой объемом более полулитра), пропагандистские материалы экстремистского характера, нацистская символика, лазерные устройства, фонари, громоздкие предметы.

Зрителям на чемпионате не разрешат проходить на стадионы в пьяном виде, "оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность", скрывать свои лица масками, а также оскорблять других болельщиков, в том числе при помощи баннеров и плакатов. Кроме того, запрещается обнажать интимные части тела.

Правила также содержат запрет на пронос на стадионы животных, за исключением собак-проводников, причем они должны быть обязательно в намордниках.

За нарушения правил пребывания на стадионах болельщикам грозят штрафы от 3 до 10 тысяч рублей. Кроме того, они рискуют пропустить остаток чемпионата мира. При повторном нарушении правил иностранец или лицо без гражданства могут и вовсе попрощаться с Россией, их имеют право выдворить из страны.

Тайное пребывание грозит штрафами

Иностранцы и лица без гражданства, которые решили не становиться на миграционный учет в городах проведения чемпионата мира, рискуют заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей или даже быть выдворенными из России. В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях сумма штрафа увеличивается (от 5 до 7 тысяч). Однако в некоторых случаях ответственность за свою постановку на учет несет даже не сам иностранец.

Граждан России и иностранцев, поселившихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристских базах, зарегистрируют сами администраторы этих мест. Решившие временно пожить в частном секторе регистрируются по месту пребывания или по месту жительства в течение трех суток после прибытия. Гости города лично или собственники квартиры должны обратиться в территориальные органы МВД и представить необходимые документы.

За нарушение правил регистрации хозяевам квартир, решившим приютить иностранцев, грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Юридические лица рискуют заплатить от 400 до 500 тысяч рублей. Иностранцы не будут отвечать рублем за то, что не наведались в миграционную службу, если обязанность сообщить о своем прибытии в РФ не лежит на них самих.

Согласно правилам, гости страны могут не становиться на учет, если приехали в любой из 11 городов чемпионата на срок менее суток. Исключения составляют иностранные гости, разместившиеся в гостиницах. От футболистов, играющих на чемпионате мира, также никто не будет требовать постановки на миграционный учет. Это относится и к представителям Международной федерации футбола (ФИФА).

Зачем нужен паспорт болельщика

Паспорт болельщика (Fan ID) подтверждает право болельщика на въезд в РФ, пребывание в России, а также выезд из страны в указанный период. Такую карту должен получить каждый владелец билета на матчи чемпионата мира.

Наличие паспорта болельщика обязательно для безвизового въезда в РФ и выезда из страны иностранцев и лиц без гражданства в период с 4 июня по 25 июля. Этот документ является именным, оформляется бесплатно (один раз на каждого зрителя) и представляет собой заламинированный бланк.

С 4 июня начал действовать безвизовый режим для транзита через Белоруссию на время чемпионата мира. Им можно также воспользоваться только при наличии паспорта болельщика (и гражданского паспорта).

Если болельщик не успел получить в России оригинал своего Fan ID, нужно предъявить его электронную версию. Кроме того, при себе каждый иностранец обязан иметь медицинскую страховку, без нее болельщику могут отказать во въезде в Белоруссию и, соответственно, в транзите через территорию страны по пути на ЧМ-2018.

При въезде в Россию каждому иностранцу также выдается миграционная карта, которая должна находиться у него в течение всего срока пребывания в РФ. Если болельщик потеряет или испортит карту, ему нужно будет получить дубликат в подразделении по вопросам миграции МВД по месту своего нахождения. Однако принимающей стороне (гостиница, собственник квартиры и т.д.) не могут отказать в приеме документов для постановки иностранного гостя на учет даже в случае отсутствия миграционной карты.

Инструкции, которые министерство направило в посольства, размещены также на официальном сайте МВД РФ в тематическом разделе "Fifa-2018. Информация для болельщиков".

В пресс-центре уточнили, что рекомендации были направлены в посольства разных стран для распространения среди иностранных болельщиков еще до начала футбольного чемпионата.

Наибольшее внимание в рекомендациях уделили вопросам постановки на миграционный учет, а также особенностям законодательства России в области обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных турниров.

Своеобразные памятки для иностранцев и лиц без гражданства можно также найти на сайтах управлений МВД российских субъектов, где будет проходить чемпионат. В этих документах, в частности, говорится о правилах заполнения уведомления о своем прибытии в РФ, о списках документов для регистрации по месту жительства, а также о том, куда обращаться для регистрации или для постановки на учет по месту пребывания.

Основой для этих инструкций стал указ президента РФ об усилении мер безопасности с 25 мая по 25 июля в регионах проведения чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.-0-