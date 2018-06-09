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Общество

МЧС России заявило о 16-кратном росте числа жертв авиакатастроф

03:3209.06.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа месте авиакатастрофы. Архивное фотоНа месте авиакатастрофы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Количество авиационных катастроф на территории России в первом квартале 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в четыре раза, а гибель людей — в 16 раз, сообщает МЧС РФ.

На месте крушения самолета. Архивное фото
© AP Photo / Niranjan Shreshta
МЧС отметили снижение числа авиакатастроф в России
Как следует из данных министерства, размещенных на официальном сайте, в первом квартале этого года в стране зарегистрированы четыре авиационные катастрофы, одна из которых — федерального уровня, а в 2017 году — одно крушение воздушного судна.

По данным МЧС, с начала текущего года в результате авиакатастроф в РФ погибли 80 человек и еще 85 пострадали (в 2017 году — 5 и 5 соответственно).

В феврале 2018 года в Раменском районе Московской области потерпел катастрофу самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск. Он разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По данным спасателей, количество погибших в авиационных катастрофах в России в 2017 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом почти на 76,7%, а пострадавших при них — на 74%. Число пострадавших за этот период снизилось на 74% (соответственно, 43 и 166 человек в 2017 и 2016 году).

Больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), меньше — в Дальневосточном и Южном ФО (по 10%). Наибольшее количество инцидентов с самолетами зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском ФО (40%).

Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 "Бекас", Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.

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