Роскомнадзор разблокировал восемь миллионов IP-адресов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Роскомнадзор разблокировал более восьми миллионов IP-адресов, которые ранее обеспечивали работу мессенджера Telegram в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день приложение больше не запрашивает доступ к этим ресурсам, отмечают в надзорной службе.

Уточняется, что разблокированные IP-адреса входили в подсети хостинга Online SAS и платформы Amazon.

Накануне во время прямой линии Владимир Путин объяснил блокировку мессенджера заботой о безопасности людей.

"Когда представители спецслужб говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются, то как я должен реагировать?" — ответил он на вопрос о запрете онлайн-сервисов.

Блокировка Telegram

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны: через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

В Telegram подобные претензии назвали необоснованными. Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google.

В ответ Роскомнадзор пошел на массовые блокировки IP-адресов сторонних компаний, которые, по мнению экспертов ведомства, обеспечивали доступ к приложению в России. Сообщалось, в частности, что под удар попали "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook, "Одноклассники", Yahoo, сервис онлайн-дневников LiveInternet и другие крупные ресурсы.

В начале мая Роскомнадзор приступил к поэтапной разблокировке внесенных в черные списки IP-адресов.