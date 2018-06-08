В МВД создали онлайн-сервис для вопросов получения российского гражданства

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Онлайн-сервис для оперативного решения вопросов получения российского гражданства создан на сайте МВД РФ, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что данный сервис создан для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина для оперативного решения вопросов, связанных с получением гражданства. Указание по разработке данного сервиса дал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Также на сайте создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации". Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов.

"Разработан онлайн-сервис для подачи обращений при возникновении затруднений с получением гражданства РФ напрямую в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Баннер "Хочу стать гражданином Российской Федерации" доступен на странице ГУВМ МВД России. Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами в установленные законом сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации", — пояснила Волк.

В четверг во время прямой линии с Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства. Губернатор региона Василий Голубев поручил соответствующим службам внимательно разобраться в ситуации и доложить о возможных мерах поддержки данных семей. По мнению президента, необходимо существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего, соотечественниками.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.