Садовничий выступил в защиту студента, разрисовавшего рекламный знак к ЧМ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий направил письмо на имя первого замглавы МВД РФ, в котором попросил не привлекать к уголовной ответственности первокурсника Дмитрия Петелина, который нанес надпись "Нет фан-зоне" на временный рекламный знак к чемпионату мира по футболу.

Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в пресс-службе МГУ.

"В связи с возбуждением уголовного дела сообщаем, что деканатом и кафедрами филологического факультета МГУ с данным студентом была проведена разъяснительная работа профилактического, воспитательного характера и ему было указано на недопустимость подобного поведения. Считаем, что принятые меры, в совокупности с проводящимися в настоящее время следственными действиями, достаточны для того, чтобы Дмитрий Петелин осознал неправомерный характер своих действий и впредь не допускал подобного", — говорится в письме Садовничего на имя генерал-полковника полиции Александра Горового.

"С учетом того, что данное деяние было совершено студентом-первокурсником, хорошо успевающим в обучении, прошу Вас рассмотреть возможность не применения к нему мер юридической ответственности", — отмечается в тексте за подписью ректора.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что троих жителей Москвы задержали за порчу рекламной конструкции в районе станции метро "Университет", было возбуждено дело по статье "вандализм". Ущерб составил 65 тысяч рублей. Инициативная группа МГУ в свою очередь сообщила, что задержанные были студентами вуза, против одного из них, первокурсника филологического факультета Дмитрия Петелина, и было возбуждено уголовное дело. Петицию с требованием прекратить уголовное преследование подписали более 50 тысяч человек. В защиту студента выступили студенты филологического факультета МГУ и студенты филологи НИУ ВШЭ, а также профсоюз преподавателей высшей школы "Университетская солидарность".