Минтранс предложил выделить пешеходов на гироскутерах в отдельную категорию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минтранс РФ предложил МВД рассмотреть целесообразность выделения пешеходов, использующих гироскутеры, электросамокаты, моноколеса и другие моторизованные средства передвижения, в отдельную категорию участников дорожного движения, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.
Основным исполнителем поручения определено МВД России, напомнил представитель Минтранса. "Согласно ПДД, к лицам, передвигающимся в инвалидных колясках без двигателя или использующим для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, применяются правила для пешеходного движения", — отметил он. Вместе с тем ведомство обращает внимание, что термин "иные аналогичные средства" не дает четкого разделения транспортных средств, применяемых пешеходами, на моторизованные и немоторизованные.
Михаил Абызов, занимавший тогда пост министра по делам открытого правительства, в октябре прошлого года также говорил, что владельцев гироскутеров, сигвеев, моноколес и других подобных устройств целесообразно выделить в отдельную категорию участников дорожного движения, т.к. данный вид транспорта в определенной степени затрагивает другие категории участников дорожного движения.
Эксперты расходятся во мнениях — разрешить ли движение на гироскутерах и сигвеях только в парках или приравнять двухколесные транспортные средства к велосипедам. При этом часть экспертов считает, что эта проблема актуальна только для мегаполисов с большим скоплением людей.