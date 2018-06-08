Минтранс предложил выделить пешеходов на гироскутерах в отдельную категорию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минтранс РФ предложил МВД рассмотреть целесообразность выделения пешеходов, использующих гироскутеры, электросамокаты, моноколеса и другие моторизованные средства передвижения, в отдельную категорию участников дорожного движения, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

Владельцы гироскутеров и подобных устройств в настоящее время приравниваются к пешеходам и при нарушении несут ответственность закона как пешеходы. В ноябре прошлого года Игорь Шувалов, занимавший тогда пост первого вице-премьера РФ, поручил МВД, Минтрансу и открытому правительству проработать вопрос определения статуса участников дорожного движения, использующих современные технические средства передвижения, и представить предложения в правительство РФ.

Основным исполнителем поручения определено МВД России, напомнил представитель Минтранса. "Согласно ПДД, к лицам, передвигающимся в инвалидных колясках без двигателя или использующим для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, применяются правила для пешеходного движения", — отметил он. Вместе с тем ведомство обращает внимание, что термин "иные аналогичные средства" не дает четкого разделения транспортных средств, применяемых пешеходами, на моторизованные и немоторизованные.

"С учетом того, что современные моторизованные средства, применяемые пешеходами, позволяют развивать значительную скорость, а также имеют, как правило, бесшумный ход, Минтрансом России направлена в МВД России позиция о целесообразности для обеспечения безопасности участников пешеходного движения выделить в качестве отдельной группы участников дорожного движения пешеходов, использующих моторизованные средства передвижения", — сообщил представитель министерства.

Михаил Абызов, занимавший тогда пост министра по делам открытого правительства, в октябре прошлого года также говорил, что владельцев гироскутеров, сигвеев, моноколес и других подобных устройств целесообразно выделить в отдельную категорию участников дорожного движения, т.к. данный вид транспорта в определенной степени затрагивает другие категории участников дорожного движения.

На недавно прошедших слушаниях в "Парламентской газете" начальник отдела пропаганды БДД и профилактики дорожно-транспортного травматизма ГИБДД России Максим Белугин заявил о необходимости создать условия в парках и сделать специальные дорожки для пользователей гироскутеров и аналогичных транспортных средств, чтобы не создавать помех пешеходам. По его словам, данные вопросы находятся в компетенции муниципальных и региональных властей.

Эксперты расходятся во мнениях — разрешить ли движение на гироскутерах и сигвеях только в парках или приравнять двухколесные транспортные средства к велосипедам. При этом часть экспертов считает, что эта проблема актуальна только для мегаполисов с большим скоплением людей.