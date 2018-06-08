Московское метро составило "идеальные маршруты" для болельщиков ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1165)

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "Идеальные маршруты" составило метро Москвы для болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам первый замначальника метрополитена Роман Латыпов в пятницу.

"На каждой станции появятся так называемые "идеальные маршруты болельщика". Это будет отдельная карта, схема метрополитена", — сказал он.

Латыпов пояснил, что на ней будет обозначено, как удобнее доехать с конкретной станции до определенной точки, например, с "Юго-Западной" до станции "Университет", где пройдёт Фестиваль болельщиков.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.