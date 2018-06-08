Топилин предположил, что человек может прожить до 200 лет

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин предположил, что в организме человека есть ресурсы, чтобы жить до 150-200 лет.

"Если еще по линии системы здравоохранения будут происходить разные изобретения, о которых сейчас говорят, то, может быть, и 80 лет — это совсем не тот предел, который мы застанем", — сказал Топилин на празднике в Кремлевском дворце, посвященном Дню социального работника.

"Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть", — заявил министр.

Он также поздравил соцработников с праздником и отметил, что Россия находится на пороге больших изменений: поставлены задачи повышения качества жизни, продолжительности жизни.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что считает возможным достичь уровня продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году.