В Кремле пройдет прием в честь отличников силовых и военных вузов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Кремле 28 июня пройдет прием в честь выпускников военных учебных заведений Минобороны РФ, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также вузов МВД и ФСИН, следует из распоряжения, подписанного президентом Владимиром Путиным.

В документе, размещенном на сайте правовой информации, поясняется, что на прием будут приглашены 732 выпускника, окончивших в 2018 году с отличием указанные образовательные организации, 68 человек из числа их руководящего состава, 200 представителей Федерального Собрания, правительства и администрации президента.