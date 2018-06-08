Глава Минвостока велел властям Приморья провести служебную проверку

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов попросил администрацию Приморского края провести служебное расследование по поводу выдачи половины "дальневосточного гектара" и подобрать пожаловавшейся на прямую линию президенту Ольге Антонюк другие варианты земельных участков, сообщили в пресс-службе министерства.
Глава АРЧК ДВ Сергей Ховрат доложил Козлову, что запрашиваемый "гектар" не смогли предоставить в связи с тем, что, согласно информации уполномоченного органа, в границах запрашиваемого участка расположен канализационный коллектор, территория планируется под размещение очистных сооружений поселка Славянка.
"Необходимо разобраться, почему зоны "нельзя" не были закрыты от выдачи. Надо спросить с главы района, почему земля не закрыта и будет ли там этот коллектор. Программа работает уже два года, за это время можно было все такие участки внести в систему", — приводит пресс-служба слова Козлова.
"Прошу коллег из администрации Приморского края провести служебное расследование, а также выехать с заявителем в Хасанский район и показать на местности причину, по которой первоначальный участок не может быть выдан и предложить другие варианты. Кроме того, важно улучшить доступность и информативность обратной связи уполномоченных органов", — цитирует пресс-служба министра.