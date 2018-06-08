Глава Минвостока велел властям Приморья провести служебную проверку

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов попросил администрацию Приморского края провести служебное расследование по поводу выдачи половины "дальневосточного гектара" и подобрать пожаловавшейся на прямую линию президенту Ольге Антонюк другие варианты земельных участков, сообщили в пресс-службе министерства.

Жительница Приморского края Ольга Антонюк обратилась на прямую линию, сообщив, что смогла получить в Хасанском районе лишь 49 соток вместо 1 гектара, поскольку свободной земли якобы больше не было. После этого с ней встретился глава Минвостокразвития и поручил руководителю Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разобраться в ситуации и доложить итоги в пятницу.

Глава АРЧК ДВ Сергей Ховрат доложил Козлову, что запрашиваемый "гектар" не смогли предоставить в связи с тем, что, согласно информации уполномоченного органа, в границах запрашиваемого участка расположен канализационный коллектор, территория планируется под размещение очистных сооружений поселка Славянка.

"Уполномоченный орган предложил альтернативный участок из заранее сформированных, однако его площадь оказалась меньше одного гектара. Заявитель направила согласие на получение этого участка. Предварительный вывод: гражданин может аннулировать первоначальное заявление. Будет правильно подобрать другой участок, который подойдет заявителю и по площади, и по виду разрешенного использования. Считаю важным подчеркнуть, что при выборе участка необходимо получить максимум информации о нем или посетить его лично – так можно исключить возможные ошибки", — цитирует пресс-служба Ховрата.

Уточняется, что уполномоченный орган поселка Славянка не отнес ряд территорий к зонам, запрещенным для выделения "дальневосточных гектаров", таким образом, участок оказался доступен для выбора гражданином.

"Необходимо разобраться, почему зоны "нельзя" не были закрыты от выдачи. Надо спросить с главы района, почему земля не закрыта и будет ли там этот коллектор. Программа работает уже два года, за это время можно было все такие участки внести в систему", — приводит пресс-служба слова Козлова.

"Прошу коллег из администрации Приморского края провести служебное расследование, а также выехать с заявителем в Хасанский район и показать на местности причину, по которой первоначальный участок не может быть выдан и предложить другие варианты. Кроме того, важно улучшить доступность и информативность обратной связи уполномоченных органов", — цитирует пресс-служба министра.