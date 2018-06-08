Более миллиона москвичей посмотрели "прямую линию" с Путиным

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 1 миллиона москвичей посмотрели программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", трансляцию которой в четверг вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24", МИР и "360", свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Mediascope.

Прямая линия с президентом России в этом году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.

Согласно предварительным данным исследования, всего на шести каналах прямую линию посмотрели чуть более 1,18 миллиона москвичей (1 180 093) старше 4 лет. На телеканале "Россия 1" трансляцию смотрели 603 тысячи жителей столицы. Предпочтение Первому каналу отдали 460 тысяч человек. На "России 24" программу посмотрели порядка 63 тысяч, на канале "360" — 23 тысячи, "Москве 24" — порядка 14 тысяч, телеканал МИР" собрал у своих экранов около 16 тысяч москвичей.

В прошлом году прямую линию с президентом посмотрели почти 1,5 млн москвичей, тогда трансляцию вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24" и "Москва 24". За 10 лет рекордной стала "прямая линия" в 2015 году: она собрала у экранов более 1,7 млн жителей столицы.