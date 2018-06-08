В Пятигорске назвали необходимую сумму для рекультивации свалки

ПЯТИГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Более 300 миллионов рублей потребуется для рекультивации свалки в поселке Новом в Пятигорске, на которую пожаловались президенту в ходе прямой линии, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

В четверг в ходе прямой линии президенту сообщили, что на закрытую свалку в поселке Новом продолжают привозить мусор.

"Работы оцениваются в 316,2 миллиона рублей. В этом году будет подана заявка на включение полигона в федеральную программу "Чистая страна". С целью выделения необходимых средств для полной рекультивации полигона. Как только заявку одобрят и будут выделены средства, специалисты приступят к работам", — сказал собеседник агентства.

По информации на сайте администрации Пятигорска, полигон, запущенный в конце 50-х годов, сейчас закрыт и находится под охраной, а отходы на него не свозят. Власти отмечают, что из бюджета города были выделены средства на разработку проекта рекультивации, полигон планируется изолировать геосинтетическим материалом, оборудовать системами газоотвода и дренажа, а после – благоустроить и озеленить территорию.