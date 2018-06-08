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Общество

Семьи жертв крушения Ту-154 планируют обратиться в суд в Лондоне

Сюжет:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (237)
14:5108.06.2018
(обновлено: 14:58 08.06.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЦветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем в районе Сочи 25 декабря 2016 года. Архивное фотоЦветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем в районе Сочи 25 декабря 2016 года. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Представители 78 родственников погибших в крушении Ту-154 в Сочи намерены добиваться взыскания страховых выплат в Высоком суде Лондона, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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"Российские и английские адвокаты ("Трунов, Айвар и партнеры", представители 78 родственников погибших, и Юридическая фирма iLaw – глава компании Mark Culbert) провели в Лондоне ряд рабочих встреч, консультаций и переговоров, подготовили процессуальные документы и приняли решение о начале активных действий по представлению и защите интересов доверителей (родственников погибших) в High Court of London (Высокий Суд Лондона) о взыскании страховых выплат в соответствии с международными правовыми актами", — сказал он.

Адвокат пояснил, что страховая компания Согаз и английский перестраховщик Amlin в рамках исполнения своих обязательств перед родственниками, потерявшими близких, осуществили минимальную выплату в размере 2 025 000 рублей, вместо 250 000 СПЗ (курс Специальных прав заимствования на 01.06.2018 составляет 87,7057 руб.), в результате чего как минимум невыплаты составили более 19 миллионов рублей каждой семье погибших. В свою очередь судебная система Англии оценивает стоимость жизни в среднем в 1 миллион фунтов стерлингов, что равно 83 миллиона рублей.

Обломки упавшего самолета Минобороны РФ Ту-154 на территории сочинского аэропорта
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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s.hichnik
Бесспорно и справедливо. Ведь в отличие от МН17, где украина с нидерландами под науськивание мелкобритов пытаются стрелку перевести с виновников на невиновных, по этому сбитому самолету украина не отвертелась.
15:30
08.06.2018
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Andrey Minin
"погибли 92 человека..."
А почему не пишут, какой авиакомпанией осуществлялся рейс? Когда недавно упал самолет "Саратовских авиалиний" с 20 пассажирами, об этом каждый раз напоминали, а потом и не продлили лицензию. В результате Саратов лишился единственного и одного из самых надежных в стране региональных перевозчиков, а больше 1000 человек лишились работы. Какая-то странная тенденциозность...
15:13
08.06.2018
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Alex 1980
У людей есть надежда на справедливость так как правосудие это неотъемлемая ценность в западном мире.
15:00
08.06.2018
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radiozaboy
"В свою очередь судебная система Англии оценивает стоимость жизни в среднем в 1 миллион фунтов стерлингов, что равно 83 миллиона рублей."

А у нас жизнь дешевле раз в сорок.... интересно, я цена человеческой жизни в какой-либо стране как-нибудь связана с уважением власти к народу и с патриотической промывкой мозгов?
14:58
08.06.2018
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