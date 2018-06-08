Семьи жертв крушения Ту-154 планируют обратиться в суд в Лондоне

Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем в районе Сочи 25 декабря 2016 года. Архивное фото

Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем в районе Сочи 25 декабря 2016 года. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Представители 78 родственников погибших в крушении Ту-154 в Сочи намерены добиваться взыскания страховых выплат в Высоком суде Лондона, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

"Российские и английские адвокаты ("Трунов, Айвар и партнеры", представители 78 родственников погибших, и Юридическая фирма iLaw – глава компании Mark Culbert) провели в Лондоне ряд рабочих встреч, консультаций и переговоров, подготовили процессуальные документы и приняли решение о начале активных действий по представлению и защите интересов доверителей (родственников погибших) в High Court of London (Высокий Суд Лондона) о взыскании страховых выплат в соответствии с международными правовыми актами", — сказал он.

Адвокат пояснил, что страховая компания Согаз и английский перестраховщик Amlin в рамках исполнения своих обязательств перед родственниками, потерявшими близких, осуществили минимальную выплату в размере 2 025 000 рублей, вместо 250 000 СПЗ (курс Специальных прав заимствования на 01.06.2018 составляет 87,7057 руб.), в результате чего как минимум невыплаты составили более 19 миллионов рублей каждой семье погибших. В свою очередь судебная система Англии оценивает стоимость жизни в среднем в 1 миллион фунтов стерлингов, что равно 83 миллиона рублей.

Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.