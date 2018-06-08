Государство будет стремиться к онлайн-регистрации НКО, заявил Медведев

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Регистрировать НКО в режиме онлайн непростая задача, но государство будет двигаться по этому пути, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"По поводу регистрации некоммерческих организаций в режиме онлайн. Это, конечно, не самая простая проблема, скажу откровенно, потому что если говорить о создании коммерческих организаций, там чуть проще все это, то в отношении некоммерческих организаций, особенно в отношении достаточно сложных организаций, типа фондов и так далее, там применяются более сложные процедуры. Но в любом случае мы, конечно, будем двигаться в этом направлении", — сказал Медведев на конференции по теме "Государство и благотворительность".

По его словам, такого рода регистрация должна основываться на цифровых источниках информации, и нужно оценить возможности государства из соображений безопасности.

Он отметил, что государство и благотворительные НКО должны создать симбиоз для достижения совместных целей. Он отметил, что явление, когда государство и НКО движутся к общей цели, это нормальное явление.

"Даже в самых богатых странах государство и некоммерческие организации, которые занимаются благотворительностью, не только вместе работают, взаимно обогащают друг друга, помогают друг другу. Я думаю, что и нам нужно выйти на такой режим работы, когда государство помогает некоммерческим организациям, а некоммерческие организации в известной степени берут на себя ту работу, в которой государство либо неэффективно, либо неспособно быстро достичь результатов", — сказал Медведев.

Он отметил, что основная задача государства в сфере благотворительности — это создать нормальные правила, по которым можно жить и работать, которые не носят репрессивного характера, а помогают. Он согласился с мнением участников конференции, что выработанную в 2009 году государственную концепцию по этому вопросу можно "освежить".

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сказала, что обсудит тему государственной концепции на заседании попечительского совета правительства, который она возглавит.