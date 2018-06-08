Молодые ученые из Курской области получили гранты президента на СЭФ-2018

КУРСК, 8 июн — РИА Новости. Восемь молодых ученых Курской области получили гранты президента России на VII Среднерусском экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.

"Больше половины грантов забирает Центральный федеральный округ. В позапрошлом году мы взяли 200 грантов, в прошлом году мы немного уступили — 186, в этом году взяли 202. Эти гранты тратятся на научные исследования. Курск всегда лидер в нашем округе, но это не значит, что нельзя взять все 400", — сказала заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Ольга Атюкова на церемонии вручения грантов.

Губернатор Курской области Александр Михайлов в свою очередь отметил, что проблема развития научного потенциала и сохранения научных кадров является основной для всех регионов.

Кроме того, в рамках форума состоялась церемония награждения победителей конкурса детской компьютерной графики и церемония подписания ряда соглашений, в частности соглашения о содействии развитию инновационной деятельности между администрацией Курской области, Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом "Курская торгово-промышленная палата".

В свою очередь администрации Курской и Воронежской областей подписали соглашение о торгово-экономическом, социальном, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

"У нас с Воронежской областью налажено сотрудничество на уровне государственных высших учебных заведений, в сфере молодежной политики и спорта. Будет создана совместная рабочая группа, которая утвердит план реализации конкретных проектов", — сказал глава Курской области.

Среднерусский экономический форум проходит в Курске 8-9 июня. В этом году главной темой СЭФ-2018 стала экономика знаний. В форуме принимают участие представители 20 регионов России и 18 стран мира, в том числе Германии, Молдавии, Словакии, Индии, Панамы, Бенина, Коста-Рики, Эль-Сальвадора. На площадках форума пройдут 11 заседаний, пять выставок, презентация инновационных проектов молодых ученых ЦФО и бизнес-проектов молодых предпринимателей. В субботу форум завершится открытием XVIII Курской Коренской ярмарки.