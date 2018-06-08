Дети играют в подвижные игры в детском оздоровительном лагере. Архивное фото

Дети играют в подвижные игры в детском оздоровительном лагере. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин до 1 сентября поручил правительству проработать вопрос о возможности создания в РФ федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха.

Соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета законодателей опубликовано на сайте Кремля в пятницу.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся возможности разработки федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха. Доклад – до 1 сентября 2018 года. Ответственный: Медведев Д. А.", — говорится в сообщении.