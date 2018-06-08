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Парящий мост и усадьба Кусково — что посетить в Москве болельщикам ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1160)
13:5208.06.2018
(обновлено: 14:13 08.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Традиционно все путеводители по Москве рекомендуют гостям российской столицы посетить Красную площадь, Большой Театр или Храм Христа Спасителя, однако гендиректор Мосгортура Василий Овчинников составил собственный список достопримечательностей из рубрики "must see", в который помимо всем известных туристических мест включил новый парк Зарядье и усадьбу Кусково.

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© Depositphotos / nito103
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"Помимо самых популярных туристических мест, таких как Красная площадь и Третьяковская галерея, я бы посоветовал болельщикам побывать, например, в музее-усадьбе Кусково, которая обладает уникальными собраниями живописи и фарфора", — рассказал Овчинников РИА Новости.

Также, по его словам, невозможно представить Москву без ВДНХ и монумента Покорителям космоса, в стилобате которого находится один из крупнейших научно-технических музеев мира — Музей космонавтики.

"Тем, кто не захочет сильно удаляться от центра города, я бы рекомендовал посетить парк Зарядье, который уже стал новым символом Москвы — без фото, сделанного с Парящего моста, дневник путешественника будет, на мой взгляд, неполным, — добавил Овчинников.

ВДНХ в канун чемпионата

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе выставочного центра, в преддверии чемпионата мира по футболу на ВДНХ стартовал новый музейный проект — выставка "Мяч круглый, поле ровное. Хроники российского футбола 1897-2018". Экспозиция рассказывает об истории развития этого вида спорта в России с момента образования первой сборной команды Российской Империи в 1897 году и по сегодняшний день.

© РИА Новости / Владимир Песня
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В четырех залах исторического павильона "Карелия" посетители смогут увидеть редкие архивные фото, коллекцию тематического фарфора, лаковой миниатюры, раритетную футбольную атрибутику, награды, коллекции значков и марок, книги и журналы

"В отдельном "Зале славы" представлена "Команда мечты" отечественного футбола — 11 идеально белых гипсовых образов игроков-футболистов: Льва Яшина, Александра Старостина, Александра Чивадзе, Олега Кузнецова, Вагиза Хидиятуллина, Андрея Канчельскиса, Игоря Нетто, Федора Черенкова, Олега Блохина, Никиты Симоняна и Эдуарда Стрельцова", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, посетители экспозиции услышат "кричалки" футбольных болельщиков разных лет и записи звуков со стадиона, а также смогут поиграть в футбол на раритетных советских игровых автоматах и сразиться в первые культовые компьютерные игры и игры на приставках.

Также в середине апреля после продолжительной реконструкции открылся исторический павильон "Космос" на ВДНХ, на базе которого создан Центр "Космонавтика и авиация".

Скидки для болельщиков в Зарядье

Парк "Зарядье" специально к чемпионату подготовил всю информационную систему. "Мы адаптируем медиапанели, инфокиоски, готовим раздаточные материалы на нескольких языках, чтобы обеспечить комфортную атмосферу для иностранных гостей чемпионата. Также запустили электронную продажу билетов, готовим отдельный выставочный проект: объекты современного искусства, связанные с футболом", — рассказали РИА Новости в пресс-службе парка.

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Всем болельщикам во время чемпионата предоставят скидки в магазинах подарков и в кафе в павильонах "Заповедное посольство" и "Медиацентр" парка.

Также для всех гостей к чемпионату подготовили специальную концертную программу, которая продлится до сентября. В парке можно увидеть выступления симфонических, камерных, оперных и хоровых коллективов, посетить джазовые и музыкально-просветительские вечера, лекции и спектакли, а также услышать солистов Большого театра России, "Геликон-оперы", оркестра "Виртуозы Москвы", Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и многих других.

Концерты и экскурсии в Кусково

Посетители Кусково смогут не только самостоятельно погулять по парку усадьбы, но и посетить экскурсии и концерты. Летом здесь пройдут музыкальные фестивали "Шереметевские сезоны" и "Органные вечера", а также выступит московский ансамбль старинной музыки с программой "Великие венецианцы", следует из информации на сайте усадьбы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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До середины августа в Кусково будут открыты выставки, посвященные графу Шереметеву и крепостной актрисе Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой. Также здесь открыта экспозиция, приуроченная 100-летнему юбилею музея и 100-летию со дня памяти последнего владельца усадьбы до революции 1917 года графа Шереметева.

Усадьба Кусково находится на востоке столицы и является бывшим имением графов Шереметевых. Здесь расположен дворец XVIII века, церковь и парк с различными павильонами.

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