СПЧ обсудит ситуацию с уничтожением данных о заключенных ГУЛАГа

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Озвученную в СМИ информацию об уничтожении архивных учетных карточек с данными о репрессированных обсудят на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв репрессий, если такие факты действительно имеют место, это варварство, заявил советник президента РФ, руководитель рабочей группы Михаил Федотов.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Государственному музею истории ГУЛАГа стало известно об уничтожении архивных учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы. По информации издания, уничтожение ценных сведений происходит на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года. Директор музея Роман Романов сообщил о ситуации советнику президента РФ, главе президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову. Он пояснил, что исследователи получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении этих карточек.

"Раз есть такая информация об уничтожении архивных учетных карточек со сведениями о репрессированных, мы сегодня зададим этот вопрос на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий", — сказал Федотов РИА Новости.

Он уточнил, что в пятницу в Йошкар-Оле как раз проходит такое заседание. "Если действительно такие карточки уничтожаются, то это варварство, безусловно, и это нужно остановить. Но я надеюсь, что здесь просто произошла какая-то ошибка", — добавил правозащитник.

Собеседник агентства рассказал, что в рамках выездного заседания рабочей группы в Марий Эл участники посетили народный музей истории ГУЛАГа, который был создан общественниками. "Сейчас мы были на Мендурском мемориальном кладбище, видели эти расстрельные ямы и обсуждали вопрос о том, что нужно сделать, чтобы точно определить границы захоронений и провести дальнейшую мемориализацию. Естественно, на сегодняшнем заседании мы будем обсуждать перспективы развития этого музея и Мендурского мемориала", — сообщил Федотов.

По информации сайта СПЧ, в выездном заседании рабочей группы кроме самого Федотова участвуют в том числе представитель Государственного музея истории ГУЛАГа Артем Готлиб и замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.