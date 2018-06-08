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Общество

СПЧ обсудит ситуацию с уничтожением данных о заключенных ГУЛАГа

13:4208.06.2018
0183115
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДело НКВД. Архивное фотоДело НКВД. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Озвученную в СМИ информацию об уничтожении архивных учетных карточек с данными о репрессированных обсудят на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв репрессий, если такие факты действительно имеют место, это варварство, заявил советник президента РФ, руководитель рабочей группы Михаил Федотов.

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Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Государственному музею истории ГУЛАГа стало известно об уничтожении архивных учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы. По информации издания, уничтожение ценных сведений происходит на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года. Директор музея Роман Романов сообщил о ситуации советнику президента РФ, главе президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову. Он пояснил, что исследователи получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении этих карточек.

"Раз есть такая информация об уничтожении архивных учетных карточек со сведениями о репрессированных, мы сегодня зададим этот вопрос на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий", — сказал Федотов РИА Новости.

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Он уточнил, что в пятницу в Йошкар-Оле как раз проходит такое заседание. "Если действительно такие карточки уничтожаются, то это варварство, безусловно, и это нужно остановить. Но я надеюсь, что здесь просто произошла какая-то ошибка", — добавил правозащитник.

Собеседник агентства рассказал, что в рамках выездного заседания рабочей группы в Марий Эл участники посетили народный музей истории ГУЛАГа, который был создан общественниками. "Сейчас мы были на Мендурском мемориальном кладбище, видели эти расстрельные ямы и обсуждали вопрос о том, что нужно сделать, чтобы точно определить границы захоронений и провести дальнейшую мемориализацию. Естественно, на сегодняшнем заседании мы будем обсуждать перспективы развития этого музея и Мендурского мемориала", — сообщил Федотов.

По информации сайта СПЧ, в выездном заседании рабочей группы кроме самого Федотова участвуют в том числе представитель Государственного музея истории ГУЛАГа Артем Готлиб и замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

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