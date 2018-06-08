В России возобновятся противопожарные проверки среднего бизнеса

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки противопожарного состояния объектов среднего бизнеса, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.
Отныне сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.
"Таким образом, отмена ранее действующего приказа позволит сформировать план проверок в соответствии с федеральным законодательством и обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства", — пояснили в МЧС.