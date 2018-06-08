В России возобновятся противопожарные проверки среднего бизнеса

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки противопожарного состояния объектов среднего бизнеса, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"До настоящего времени в МЧС России действовал приказ, который запрещал не только проверки малого и среднего бизнеса, но и содержал директиву … не включать (такие объекты) в ежегодные планы проведения плановых проверок. Глава МЧС отменил этот приказ от 12 сентября 2016 года", — сказал представитель министерства.

Отныне сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.

"Таким образом, отмена ранее действующего приказа позволит сформировать план проверок в соответствии с федеральным законодательством и обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства", — пояснили в МЧС.