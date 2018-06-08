11:4208.06.2018
(обновлено: 11:52 08.06.2018)
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ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Инженер-самолетостроитель Петр Литвинцев заявил РИА Новости, что его вопрос в ходе прямой линии президента РФ был сформулирован некорректно, и что он не работает маляром, как было заявлено волонтерами, озвучившими вопрос.
Волонтеры в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг задали вопрос от жителя Комсомольска-на-Амуре Петра Литвинцева о том, что он инженер-самолетостроитель, но вынужден красить крыши.
"Вопрос на прямой линии президента задали неправильно. Я не спрашивал про завод и про маляра, я спросил про ситуацию с городом. Люди уезжают, в основном образованные, порядочные, инициативные, я задал вопрос, есть ли у города реальные перспективы, какие сферы будут развиваться. Я не от своего имени задавал вопрос, а от имени многих неравнодушных людей. Про себя ничего вообще не говорил. Потом со мной связывались волонтеры и просили уточнить биографию, где учился, работал. Я перечислял, что и крыши крыл, и стену красил – один раз в жизни, кстати, и цемент мешал. И они потом так составили и задали вопрос, что специалист-инженер, сокращенный с завода, работает маляром. Получился эгоистический вопрос", — сказал Литвинцев.
Он отметил, что удивлен и вовсе не рад той шумихе, которая началась после прямой линии.
По его словам, никаких претензий к заводу он не имеет. В настоящее время он не работает и стоит на учете в центре занятости.
"Нигде не работаю, ни маляром, ни кем-то еще. Занимаюсь творчеством, написал книжку, издал ее на свои деньги, я художник, выставки провожу по всему Дальнему Востоку, выступаю в театре КНАМ. Я не про себя задал вопрос. Мне не нужно то, что начало происходить из-за того, что мой вопрос не так задали", — подчеркнул Литвинцев.
Он также сообщил, что его, как и других жителей Комсомольска-на-Амуре, волнуют также вопросы экологии, недостатка врачей, невысоких зарплат. Но радует, что в городе началась масштабная реконструкция дорог, чего раньше не было. Он также заявил, что сообщал об этом волонтерам.
Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края обещал лично найти для Петра Литвинцева работу.
Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась в полдень по московскому времени. Трансляцию общения президента с гражданами ведут "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
О дате "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" было объявлено 27 мая, за прошедшие дни от россиян поступило около более двух миллионов вопросов.
В этом году в студии, где Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, нет аудитории, все внимание главы государства сосредоточено на вопросах телезрителей. Президент сразу обратился к федеральным министрам и губернаторами и попросил их быть на связи во время прямой линии.
Проводить "Прямую линию с Владимиром Путиным" в эфире телеканалов помогают ведущие Первого канала и ВГТРК Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов.
К началу трансляции через видео в приложении "Москва-Путину было задано около 16 тысяч вопросов, еще почти 7 тысяч обращений были сделаны через видеодиалоги.
Почти 3,25 тысячи видеообращений к президенту поступило в социальных сетях, еще там же было задано почти 60 тысяч вопросов. Всего на сайт "прямой линии" поступило 234,5 тысячи обращений.
Самые популярные вопросы граждан касаются пенсионной реформы, уровня бедности, цен на бензин и предполагаемого экономического прорыва.
Раньше после "прямых линий" жалобы граждан направлялись в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации" решались, по словам Дмитрия Пескова, сразу при прямом участии Кремля. В этом году президент намерен решать болезненные вопросы сразу в прямом эфире.