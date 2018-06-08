Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Инженер-самолетостроитель Петр Литвинцев заявил РИА Новости, что его вопрос в ходе прямой линии президента РФ был сформулирован некорректно, и что он не работает маляром, как было заявлено волонтерами, озвучившими вопрос.

Волонтеры в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг задали вопрос от жителя Комсомольска-на-Амуре Петра Литвинцева о том, что он инженер-самолетостроитель, но вынужден красить крыши.

"Вопрос на прямой линии президента задали неправильно. Я не спрашивал про завод и про маляра, я спросил про ситуацию с городом. Люди уезжают, в основном образованные, порядочные, инициативные, я задал вопрос, есть ли у города реальные перспективы, какие сферы будут развиваться. Я не от своего имени задавал вопрос, а от имени многих неравнодушных людей. Про себя ничего вообще не говорил. Потом со мной связывались волонтеры и просили уточнить биографию, где учился, работал. Я перечислял, что и крыши крыл, и стену красил – один раз в жизни, кстати, и цемент мешал. И они потом так составили и задали вопрос, что специалист-инженер, сокращенный с завода, работает маляром. Получился эгоистический вопрос", — сказал Литвинцев.

Он отметил, что удивлен и вовсе не рад той шумихе, которая началась после прямой линии.

По его словам, никаких претензий к заводу он не имеет. В настоящее время он не работает и стоит на учете в центре занятости.

"Нигде не работаю, ни маляром, ни кем-то еще. Занимаюсь творчеством, написал книжку, издал ее на свои деньги, я художник, выставки провожу по всему Дальнему Востоку, выступаю в театре КНАМ. Я не про себя задал вопрос. Мне не нужно то, что начало происходить из-за того, что мой вопрос не так задали", — подчеркнул Литвинцев.

Он также сообщил, что его, как и других жителей Комсомольска-на-Амуре, волнуют также вопросы экологии, недостатка врачей, невысоких зарплат. Но радует, что в городе началась масштабная реконструкция дорог, чего раньше не было. Он также заявил, что сообщал об этом волонтерам.

Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края обещал лично найти для Петра Литвинцева работу.