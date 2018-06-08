ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян будут следить за играми ЧМ-2018

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более половины россиян будут следить за трансляциями матчей чемпионата мира по футболу, который стартует в России через неделю, в основном зрители собираются болеть за национальную сборную, также в фаворитах у россиян команды Германии и Бразилии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Трансляций мирового футбольного первенства ожидает половина россиян (52%): 20% собираются смотреть практически все игры (среди мужчин — 29%, среди постоянных футбольных болельщиков — 91%), 32% — непосредственно матчи с участием национальной сборной", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом к числу постоянных футбольных болельщиков себя относят только 7% респондентов, более трети (36%) участников опроса сообщили, что интересуются этим видом спорта от случая к случаю, а более половины (57%), как оказалось, безразличны к футболу.

Социологи отмечают, что уровень интереса к домашнему чемпионату оказался выше, чем к прошлому мундиалю в Бразилии: четыре года назад игры ЧМ собирались смотреть 41% россиян.

Как показал опрос, за команду России на нынешнем чемпионате собираются болеть 79% зрителей. Помимо российской сборной участники опроса больше всего симпатизируют футболистам Германии и Бразилии (по 15% российских зрителей будут болеть за них), а также команде Испании (9%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 мая, 2 июня 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2005-2016 годах проводились аналогичные квартирные опросы.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.