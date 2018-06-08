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Общество

ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян будут следить за играми ЧМ-2018

Сюжет:
"Общественные мнения" (382)
08:1608.06.2018
21793
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФлаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-ПетербургеФлаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более половины россиян будут следить за трансляциями матчей чемпионата мира по футболу, который стартует в России через неделю, в основном зрители собираются болеть за национальную сборную, также в фаворитах у россиян команды Германии и Бразилии, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?
Результаты

  • 10.2%

    Россию

  • 21.3%

    Бразилию

  • 42.1%

    Германию

  • 14.9%

    Испанию

  • 4.6%

    Францию

  • 6.9%

    Другую сборную
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"Трансляций мирового футбольного первенства ожидает половина россиян (52%): 20% собираются смотреть практически все игры (среди мужчин — 29%, среди постоянных футбольных болельщиков — 91%), 32% — непосредственно матчи с участием национальной сборной", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом к числу постоянных футбольных болельщиков себя относят только 7% респондентов, более трети (36%) участников опроса сообщили, что интересуются этим видом спорта от случая к случаю, а более половины (57%), как оказалось, безразличны к футболу.

© РИА Новости / Александр Вильф
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От Кубка Конфедераций до домашнего ЧМ: как готовилась сборная России

Социологи отмечают, что уровень интереса к домашнему чемпионату оказался выше, чем к прошлому мундиалю в Бразилии: четыре года назад игры ЧМ собирались смотреть 41% россиян.

Как показал опрос, за команду России на нынешнем чемпионате собираются болеть 79% зрителей. Помимо российской сборной участники опроса больше всего симпатизируют футболистам Германии и Бразилии (по 15% российских зрителей будут болеть за них), а также команде Испании (9%).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Каждый десятый россиянин верит в победу сборной России на ЧМ-2018

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 мая, 2 июня 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2005-2016 годах проводились аналогичные квартирные опросы.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Экономическое и социальное влияние Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
© Инфографика
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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natasha.alimova
А я в это время сама займусь спортом,чем смотреть как одни зарабатывают деньги,а другие тратят дармовые .
08:55
08.06.2018
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Тузик Дворовый
А что ещё остаётся делать кроме как следить за трансляциями матчей чемпионата мира по футболу, ценник то на билеты очень и очень немаленький, по карману только единицам
08:46
08.06.2018
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