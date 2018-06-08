07:2908.06.2018
(обновлено: 08:20 08.06.2018)
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ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт намерен трудоустроить на завод инженера-самолетостроителя Петра Литвинцева, который пожаловался Владимиру Путину во время прямой линии, что вынужден красить крыши.
"Мы с ним обязательно разберемся. Его найдут, я приеду в Комсомольск, и если он там, постараюсь с ним встретиться и поговорить. Я ему помогу найти работу, сто процентов", — сказал глава региона журналистам.
Губернатор добавил, что он уже позвонил на авиазавод в Комсомольск-на-Амуре.
"У них есть вакансии, они набирают квалифицированные кадры. Даже если у него вкусовые вещи какие-то не совпадают с руководством завода, мы ему всегда найдем работу", — добавил он.
Кроме того, прокуратура Хабаровского края пообещала провести проверку и выяснить, почему у Литвинцева возникли проблемы с трудоустройством. "В случае выявления нарушений примем меры реагирования. А результаты будут обнародованы", — сказала старший помощник прокурора края Валентина Глазова.
Ранее сообщалось, что служба занятости 27 раз предлагала Литвинцеву различные варианты работы, в том числе и по специальности.
Житель Комсомольска-на-Амуре Петр Литвинцев в ходе прямой линии рассказал Путину, что он самолетостроитель, но вынужден красить крыши. В ответ глава государства заметил, что "хотя и профессия маляра хороша", но не соответствует уровню квалификации инженера.
Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа двадцать минут. Глава государства ответил на 73 вопроса из поступивших двух миллионов обращений. В этом году формат претерпел некоторые изменения — была задействована внутренняя связь президента с министрами и главами регионов. В режиме онлайн-конференции их тут же привлекали к ответу.
Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась в полдень по московскому времени. Трансляцию общения президента с гражданами ведут "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
О дате "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" было объявлено 27 мая, за прошедшие дни от россиян поступило около более двух миллионов вопросов.
В этом году в студии, где Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, нет аудитории, все внимание главы государства сосредоточено на вопросах телезрителей. Президент сразу обратился к федеральным министрам и губернаторами и попросил их быть на связи во время прямой линии.
Проводить "Прямую линию с Владимиром Путиным" в эфире телеканалов помогают ведущие Первого канала и ВГТРК Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов.
К началу трансляции через видео в приложении "Москва-Путину было задано около 16 тысяч вопросов, еще почти 7 тысяч обращений были сделаны через видеодиалоги.
Почти 3,25 тысячи видеообращений к президенту поступило в социальных сетях, еще там же было задано почти 60 тысяч вопросов. Всего на сайт "прямой линии" поступило 234,5 тысячи обращений.
Самые популярные вопросы граждан касаются пенсионной реформы, уровня бедности, цен на бензин и предполагаемого экономического прорыва.
Раньше после "прямых линий" жалобы граждан направлялись в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации" решались, по словам Дмитрия Пескова, сразу при прямом участии Кремля. В этом году президент намерен решать болезненные вопросы сразу в прямом эфире.