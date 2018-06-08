ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт намерен трудоустроить на завод инженера-самолетостроителя Петра Литвинцева, который пожаловался Владимиру Путину во время прямой линии, что вынужден красить крыши.

"Мы с ним обязательно разберемся. Его найдут, я приеду в Комсомольск, и если он там, постараюсь с ним встретиться и поговорить. Я ему помогу найти работу, сто процентов", — сказал глава региона журналистам.

Губернатор добавил, что он уже позвонил на авиазавод в Комсомольск-на-Амуре.

"У них есть вакансии, они набирают квалифицированные кадры. Даже если у него вкусовые вещи какие-то не совпадают с руководством завода, мы ему всегда найдем работу", — добавил он.

Кроме того, прокуратура Хабаровского края пообещала провести проверку и выяснить, почему у Литвинцева возникли проблемы с трудоустройством. "В случае выявления нарушений примем меры реагирования. А результаты будут обнародованы", — сказала старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

Ранее сообщалось, что служба занятости 27 раз предлагала Литвинцеву различные варианты работы, в том числе и по специальности.

Житель Комсомольска-на-Амуре Петр Литвинцев в ходе прямой линии рассказал Путину, что он самолетостроитель, но вынужден красить крыши. В ответ глава государства заметил, что "хотя и профессия маляра хороша", но не соответствует уровню квалификации инженера.

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа двадцать минут. Глава государства ответил на 73 вопроса из поступивших двух миллионов обращений. В этом году формат претерпел некоторые изменения — была задействована внутренняя связь президента с министрами и главами регионов. В режиме онлайн-конференции их тут же привлекали к ответу.