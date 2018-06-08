В Хабаровском крае проведут проверки после "прямой линии"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края после прямой линии с президентом РФ проведет проверку информации об инженере-самолетостроителе, который вынужден красить крыши, и москвиче, которому выдали "дальневосточный гектар" за 312 километров от Хабаровска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

На прямой линии с президентом РФ в четверг житель Комсомольска-на-Амуре Петр Литвинцев рассказал, что он инженер-самолетостроитель, но вынужден красить крыши. Граждане также пожаловались и на то, что участки по программе "дальневосточный гектар" располагаются очень далеко и к ним невозможно добраться, люди полагают, что все хорошие участки разобрали чиновники. Например, Виталий Грищенко пожаловался на то, что приехал из Москвы и получил "гектар" за 312 километров от Хабаровска.

"После прямой линии будет проведена проверка и по распределению "гектаров" и по вопросам трудоустройства инженера. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования. А результаты обнародованы", — сказала Глазова.

Ранее краевые власти отрицали вмешательство в распределение гектаров – все они выдаются через ФИС "На Дальний Восток.рф". Губернатор Вячеслав Шпорт заявил, что он и 70% его заместителей "гектары" еще не брали.

Также сообщалось, что инженеру Литвинцеву служба занятости 27 раз предлагала различные варианты работы, в том числе и по специальности.