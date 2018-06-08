В ГД хотят запретить лишать велосипедистов автоправ за наезд на пешехода

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутаты ЛДПР во главе вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым внесли законопроект, согласно которому велосипедистов нельзя будет лишить водительских прав за наезд на пешехода, сообщила пресс-служба думского комитета по труду и соцполитике.

Авторами законопроекта также выступили глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, первый замглавы комитета по экономической политике Борис Пайкиным, замглавы комитета по информационной политике Андрей Свинцов, первый замглавы комитета по регламенту Александр Курдюмов и замглавы комитета по собственности Владимир Сысоев.

Ранее СМИ сообщали, что велосипедистку из Петербурга Светлану Князеву хотят лишить водительских прав из-за наезда на пешехода.

Законопроект уточняет формулировку соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях так, чтобы меры ответственности распространялись на водителей транспортных средств, под которыми понимаются автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью более 4 киловатт, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и самоходные машины и транспортные средства, на управление которыми предоставляется специальное право.

Таким образом ДТП с участием велосипедиста, погонщика или инвалида на коляске с электроприводом привлечь в административной ответственности и лишить водительских прав будет нельзя, поясняют авторы.