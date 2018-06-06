МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Преподавателя одной из московских школ уволили после того, как она сводила учеников на спектакль по роману-антиутопии Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", рассказал художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.

"Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идет разговор про свободную любовь. И за это, получается, "растление" директор школы уволил этого педагога", — сообщил он радиостанции "Говорит Москва".

Худрук пообещал выяснить и обнародовать номер школы и фамилию директора, а также пригласить на спектакль его и представителей Министерства образования и науки.

"У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причем у нас написано "16+", и мы говорим об этом, исходя из того, что мы осуждаем", — заявил Грымов. Увольнение педагога он назвал "катастрофой".

По его словам, история произошла два месяца назад, спектакль посмотрели десять учеников. Директор его не видел. Худрук "Модерна" подчеркнул, что в постановке, как и в романе Хаксли, нет ничего такого, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам.

"Меня очень беспокоит атмосфера в нашем обществе, которая порождает подобного рода случаи. Нравственность, разумеется, правильная и нужная вещь, но подобные истории заставляют задуматься, не сбит ли нравственный прицел у этих людей", — сказал РИА Новости Грымов.