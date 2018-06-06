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Общество

В Госдуме открылась выставка патриотической одежды

21:2806.06.2018
(обновлено: 21:36 06.06.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ здании Государственной Думы России. Архивное фотоВ здании Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Выставка патриотической одежды "Моя Россия — мой выбор!", на которой выборы и инаугурация президента РФ представлены в коллекциях российских модельеров, открылась в среду в Государственной думе.

Девушка в одежде с авторским принтом крымского бренда уличной одежды Hook
© Фото из личного архива основателя бренда Гарри Хитрова
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Среди экспонатов выставки, открывшейся в преддверии Дня России, — свитшот с вышитым бисером профилем Владимира Путина, парка в цвете российского триколора, футболка и рюкзак черного цвета с изображением герба РФ, а также датой инаугурации президента и надписью "Моя Россия — мой выбор".

Участники мероприятия отметили значимость популяризации через изображение на одежде государственных символов России. Как заявил присутствовавший на открытии выставки лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представленная одежда получилась качественной и узнаваемой.

"Важно через одежду подавать какой-то знак, на ней изображены кремлевские звезды, цвета нашего флага", — сказал Жириновский, подчеркнув, что вещи получились качественными и узнаваемыми.

​Самый молодой депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов уверен, что дизайн представленной одежды придется по вкусу молодежи и заменит иностранные бренды. При этом сам депутат заявил, что готов ее купить.

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в свою очередь отметил, что недооценивать роль символики в одежде нельзя.

"Очень рад, что молодые дизайнеры, которые представили свои работы на этой выставке, идут не только в ногу со временем, но и пропагандируют символику родной страны… Нельзя забывать о том, что молодежь любит не только аудиообразы, но и визуальные образы. То, что сегодня носят, — видят все. Та символика, которая читается в одежде или непосредственно расположена на этой одежде, — это очень важно", — сказал Валуев.

Глава Музея моды в Москве Оксана Федорова выразила уверенность в том, что государственные символы на одежде позволят укрепить имидж России на мировой арене.

"Сегодня одежда — это способ самовыражения, радует то, что органы государственной власти поддерживают такие проекты, сейчас это мировая практика. Когда представители властных структур приходят на модные показы и поддерживают молодых дизайнеров", — сказала Федорова.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Анатолий Серяков
Провести бы там выставку патриотичных депутатов, да нет таких ..
22:11
06.06.2018
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нетуслов
Где-где, а в думе ужо научат "Родину любить".
Как там у вас :"Недооценивать роль символики в одежде нельзя"? Ну-ну. Вспоминаем Конфуция и договариваем :"Знаки и символы правят миром, а не слово и закон".
А если хотите "укрепить имидж России на мировой арене" повышая жизнь внутри страны - плевать на такой извращённый "патриотизм".
22:23
06.06.2018
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