В Госдуме открылась выставка патриотической одежды

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Выставка патриотической одежды "Моя Россия — мой выбор!", на которой выборы и инаугурация президента РФ представлены в коллекциях российских модельеров, открылась в среду в Государственной думе.

Среди экспонатов выставки, открывшейся в преддверии Дня России, — свитшот с вышитым бисером профилем Владимира Путина, парка в цвете российского триколора, футболка и рюкзак черного цвета с изображением герба РФ, а также датой инаугурации президента и надписью "Моя Россия — мой выбор".

Участники мероприятия отметили значимость популяризации через изображение на одежде государственных символов России. Как заявил присутствовавший на открытии выставки лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представленная одежда получилась качественной и узнаваемой.

"Важно через одежду подавать какой-то знак, на ней изображены кремлевские звезды, цвета нашего флага", — сказал Жириновский, подчеркнув, что вещи получились качественными и узнаваемыми.

В Госдуме выставлен профиль Путина из бисера. Это выставка одежды, на которой выборы и инаугурация президента РФ представлены в коллекциях российских дизайнеров. Свитшот с профилем президента стоит 7 тысяч рублей pic.twitter.com/XEOVk2XFdv — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 июня 2018 г.

​Самый молодой депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов уверен, что дизайн представленной одежды придется по вкусу молодежи и заменит иностранные бренды. При этом сам депутат заявил, что готов ее купить.

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в свою очередь отметил, что недооценивать роль символики в одежде нельзя.

"Очень рад, что молодые дизайнеры, которые представили свои работы на этой выставке, идут не только в ногу со временем, но и пропагандируют символику родной страны… Нельзя забывать о том, что молодежь любит не только аудиообразы, но и визуальные образы. То, что сегодня носят, — видят все. Та символика, которая читается в одежде или непосредственно расположена на этой одежде, — это очень важно", — сказал Валуев.

Глава Музея моды в Москве Оксана Федорова выразила уверенность в том, что государственные символы на одежде позволят укрепить имидж России на мировой арене.

"Сегодня одежда — это способ самовыражения, радует то, что органы государственной власти поддерживают такие проекты, сейчас это мировая практика. Когда представители властных структур приходят на модные показы и поддерживают молодых дизайнеров", — сказала Федорова.