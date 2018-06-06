В ЦБ рассказали о выплатах по системе индивидуального пенсионного капитала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет предполагать три варианта пенсионных выплат — срочные, бессрочные и гибридные, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

Согласно существующей концепции, разработанной Минфином и ЦБ, ИПК должен формироваться за счет добровольных отчислений граждан в НПФ. Предполагалось, что такая система должна вступить в силу 1 января 2019 года, однако власти притормозили работу над документом в период до выборов президента РФ. В понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила надежду вернуться к обсуждению введения ИПК. Это удобный инструмент формирования гражданами своих пенсионных накоплений, который позволит повысить уровень пенсионного обеспечения, добавила она.

По достижении пенсионного возраста будет две опции — продолжить накапливать или начать получать пенсию. "Если вы приняли решение начать получать пенсию, вы можете выбрать один из трех вариантов пенсионного плана", — сказал Швецов, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Один из них, это срочный план — на срок от 10 лет с ежегодной индексацией. "Например, хочу получать ближайшие 10-20 лет, и тогда пенсионный фонд рассчитывает ежемесячный платеж. Если вы не дожили до этого срока, то неиспользованный остаток наследуется", — отметил он. Второй вариант — бессрочный пожизненный план, то есть пожизненная пенсия, но без наследования. Третий, гибридный вариант — скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед.

"То есть, вы рассчитываете, что будете получать пенсию 20 лет, но тот платеж, который вам положен в случае срочного плана, ежегодно пересчитывается, и на следующий год, когда осталось 19 лет, они превращаются опять в 20 лет, и происходит некий переучет. Таким образом, вы гарантированы от того, что неиспользованный остаток перейдет по наследству, но с другой стороны, вы получаете пенсию до конца жизни", — рассказал Швецов.

"Если вы не успели выйти на пенсию, то тоже все наследуется, пенсионный фонд не присваивает себе ни копейки", — заверил также он.