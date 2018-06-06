Посвященный прямой линии с Путиным хештег набирает популярность в соцсетях

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Хештег #смотрюлинию набирает популярность в социальных сетях в преддверии "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня, сообщили РИА Новости организаторы флешмоба.

"В социальных сетях набирает популярность ставший уже традиционным флешмоб #смотрюлинию. В прошлом году блогеры впервые начали импровизированное соревнование на лучший репортаж о "прямой линии". Чтобы принять в нем участие, нужно было публиковать сообщения о телепрограмме с хештегом #смотрюлинию. В этом году традиция продолжилась", — сказали организаторы агентству.

"Напомним, что о "прямой линии"-2017 было зафиксировано более 600 тысяч сообщений. Будет ли в 2018 году побит этот рекорд — выяснится уже завтра после полудня", — добавили организаторы.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.