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Общество

Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост

19:4506.06.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктер Михаил ЕфремовАктер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов предложил наладить отношения с Украиной, отдав ей Крымский мост. Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю.

Строительство Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
"Жизненная артерия". Член ОП Крыма о железнодорожной части Крымского моста

"Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать — и все", — иронично отметил актер.

Он пояснил, что в этом случае украинцы смогут брать плату за проезд по путепроводу и "будут счастливы". Ефремов также предположил, что ради такого подарка Киев даже забудет разногласия с Россией из-за Крыма.

"Идея так себе"

Слова Ефремова прокомментировали в обеих палатах парламента.

Так, депутат от Крыма Руслан Бальбек  заявил, что актеру "не по рангу" решать вопросы принадлежности Крымского моста, его владелец Россия, а не он.

Депутат предположил, что актер хотел в своем интервью поразить глубиной мышления.

"Выяснилось, что идея так себе", — отметил парламентарий.

Крымский мост в отражение в зеркале автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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По Крымскому мосту с момента открытия проехали более 200 тысяч автомобилей

Сенатор от Крыма Ольга Тимофеева, в свою очередь, осудила заявление актера и подчеркнула, что россияне Родиной не торгуют.

"По Конституции Крым и Севастополь — это российская территория, заявлять противоположное — значит отрицать свою конституцию и право жителей Крыма и Севастополя определять свое будущее", — отметила сенатор.

Она подчеркнула, что жители полуострова уже определились со своим будущим. "Все, точка. Как народ решил в ходе референдума, так и будет", — заключила законодатель.

"Раздавать народные богатства"

На скандальное заявление актера также ответили в правительстве Крыма.

Вице-премьер республики Дмитрий Полонский отметил, что Ефремов — талантливый актер и профессионал в своем деле, однако ему нужно определиться с гражданской позицией.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Крымский политолог: Украина стала все разрушающей "маленькой черной дырой"

"Либо служить своими талантами Родине, либо отправиться к тем, кто легко и бесшабашно готов раздавать врагам то, что принадлежит всему российскому народу", — заявил политик.

Полонский подчеркнул, что если жить и зарабатывать в России, а служить интересам других, то это называется предательством.

"Отдать Украине Ефремова"

Пользователи соцсетей также раскритиковали Ефремова за слова о Крымском мосте.

Так, часть комментаторов посоветовала не воспринимать всерьез заявление артиста, объяснив его поведение пристрастием к алкоголю, и порекомендовали ему "протрезветь".

Некоторые пользователи сети не стали скрывать своего разочарования, обвинив актера в "пьянстве и деградации".

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Политолог: Крымский мост – серьезная проблема для Украины

Также в Сети стали искать собственные альтернативные способы наладить отношения с соседней страной, например, отдав им не мост и не деньги, а самого актера с его резонансными заявлениями.

"Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост. Предлагаю отдать Украине Ефремова", — написал @RuslanOstashko.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.

Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

Разбазариватель казенных мостов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Разбазариватель казенных мостов

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Русский
Думаю,что стоило бы отдать Украине Ефремова.Бесплатно и навсегда.Может,простят?
21:20
06.06.2018
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Борис Груздев
Штаны он свои может им отдать, а по поводу принадлежности Крымского моста и Крыма вопрос давно закрытый.
21:20
06.06.2018
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