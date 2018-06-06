Более 1,5 миллиона вопросов поступило к "прямой линии" с Путиным

Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным (29)

Сотрудники колл-центра накануне Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в Гостином дворе. 6 июня 2018

Сотрудники колл-центра накануне Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в Гостином дворе. 6 июня 2018

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 1,5 миллиона вопросов поступило на "прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным за 18 часов до ее начала, сообщили организаторы.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.

По состоянию на 18.00 среды уже поступило 894404 звонков, 340021 sms, а также 35000 mms-сообщений.

Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 10915 сообщений, посредством видеодиалогов направлено 6557 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 165 тысяч раз.

Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 41223 сообщений, в формате видео — 2002. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 37552.

Общее количество вопросов составило 1 532 674.