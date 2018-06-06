Фан-зона к ЧМ в Ростове-на-Дону будет готова до конца недели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости. Обустройство фан-зоны к чемпионату мира по футболу в Ростове-на-Дону будет завершено до конца текущей недели, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В среду он посетил Театральную площадь, где завершается приготовление к проведению фестиваля болельщиков. Основные объекты инфраструктуры уже смонтированы, ведется брендирование площадок. "К 10 июня фан-зона ЧМ будет полностью готова", — сказал Голубев.

Он отметил, что планирует неоднократно побывать на фестивале болельщиков. "Уверен, на Театральной площади получится интересная площадка… Учитывая дополнительные территории отдыха, которые изначально в проекте не предусматривались, и примыкающие три парка, все это даст возможность людям комфортно провести время во время мирового спортивного праздника", — сказал губернатор.

Входы в фан-зону с рамками металлоискателей и территорией досмотров предусмотрены с улицы Большой Садовой и с улицы Советской. В верхней части сцены установлен экран площадью свыше 140 квадратных метров, на котором будет вестись трансляция матчей.

На Фонтанной площади в дни ЧМ будет создана зона дополнительной активности. Здесь расположатся развлекательные площадки для болельщиков, для игры в настольный футбол, уголок для электронных баталий, а также арт-объекты и экспозиции, не связанные с футбольной тематикой. Вход для всех желающих будет бесплатным.

Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону состоятся встречи сборных Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Исландии и Хорватии, Южной Кореи и Мексики, а также 1/8 финала.

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