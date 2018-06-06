Фан-зона к ЧМ в Ростове-на-Дону будет готова до конца недели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости. Обустройство фан-зоны к чемпионату мира по футболу в Ростове-на-Дону будет завершено до конца текущей недели, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он отметил, что планирует неоднократно побывать на фестивале болельщиков. "Уверен, на Театральной площади получится интересная площадка… Учитывая дополнительные территории отдыха, которые изначально в проекте не предусматривались, и примыкающие три парка, все это даст возможность людям комфортно провести время во время мирового спортивного праздника", — сказал губернатор.
Входы в фан-зону с рамками металлоискателей и территорией досмотров предусмотрены с улицы Большой Садовой и с улицы Советской. В верхней части сцены установлен экран площадью свыше 140 квадратных метров, на котором будет вестись трансляция матчей.
Чемпионат мира впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону состоятся встречи сборных Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Исландии и Хорватии, Южной Кореи и Мексики, а также 1/8 финала.
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