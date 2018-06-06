В московских парках хотят торговать более 600 предпринимателей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 600 предпринимателей поучаствовали в аукционе на торговое место в московских парках, в среднем на одну торговую точку претендуют четыре предприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Больше 600 предпринимателей хотят торговать в парках Москвы. Всего участникам аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов в парках доступно 144 лота. Разыгрывать их начали в январе этого года", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, одними из самых активных участников городских аукционов стали владельцы сетевых кофеен и кафе стритфуда.

В сообщении также отмечается, что предприниматели оценивают этот аукцион как возможность расширить бизнес, причем городские парки привлекают компании не только из Москвы, но и из других регионов, например Уфы.

Добавляется, что на аукционе выставлены 37 нестационарных торговых объектов, расположенных в саду имени Баумана, Перовском, Лианозовском парках, парке "Сокольники" и усадьбе Коломенское. Аукционы будут проходить в течение июня.