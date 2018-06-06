В московских парках хотят торговать более 600 предпринимателей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 600 предпринимателей поучаствовали в аукционе на торговое место в московских парках, в среднем на одну торговую точку претендуют четыре предприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, одними из самых активных участников городских аукционов стали владельцы сетевых кофеен и кафе стритфуда.
В сообщении также отмечается, что предприниматели оценивают этот аукцион как возможность расширить бизнес, причем городские парки привлекают компании не только из Москвы, но и из других регионов, например Уфы.
Добавляется, что на аукционе выставлены 37 нестационарных торговых объектов, расположенных в саду имени Баумана, Перовском, Лианозовском парках, парке "Сокольники" и усадьбе Коломенское. Аукционы будут проходить в течение июня.