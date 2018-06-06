Систему долговременного ухода за пожилыми людьми создают в Тульской области

ТУЛА, 6 июн — РИА Новости. Пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами запустят в Тульской области в 2018 году, полностью же проект будет реализован в течение ближайших трех лет, сообщила заместитель председателя правительства региона Марина Левина.

По ее словам, Тульская область вошла в число шести регионов, определенных Минтруда и Агентством стратегических инициатив для реализации проекта.

"Система долговременного ухода — это революция в сознании, изменение отношения граждан и профессионального сообщества к людям, нуждающихся в особой заботе и уходе", — сказала Левина.

В пресс-службе добавили, что первыми к проекту присоединятся медицинские и социальные учреждения Тулы, а также Щекинского и Богородицкого районов.

Представитель пресс-службы сообщил, что совместно с Благотворительным Фондом "Старость в радость", ставшим федеральным оператором пилотного проекта, ведется работа по созданию региональной базы данных о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе.

"В 2018 году планируется обучить порядка 600 специалистов по уходу в системе социального обслуживания, а также 29 врачей и 20 медсестер", — уточнили в пресс-службе правительства.

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