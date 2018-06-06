Организаторам ЕГЭ в Татарстане рекомендовали быть доброжелательнее

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало всем организаторам пунктов приема экзаменов относиться к школьникам более чутко и доброжелательно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Представитель министерства рассказала, что замглавы ведомства Ильсур Хадиуллин провел со всеми организаторами пунктов проведения экзаменов видеоконференцию, на которой обсуждалась эта ситуация.
При этом замминистра подчеркнул, что "нужно доброжелательно относиться, но при этом не нужно отходить от инструкции".
В Министерстве образования и науки Татарстана отметили, что в соцсетях ситуация преподнесена искаженно. По словам представителя ведомства, девочка пришла к такому решению сама — видимо "на эмоциях". Однако, как признала глава департамента надзора и контроля в сфере образования Наталья Гречанникова, некоторая вина организаторов в произошедшем есть, поскольку они никак не вмешались. Случившееся Гречанникова назвала недопустимым и подчеркнула важность того, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.