Организаторам ЕГЭ в Татарстане рекомендовали быть доброжелательнее

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало всем организаторам пунктов приема экзаменов относиться к школьникам более чутко и доброжелательно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Такую рекомендацию ведомство выдало после инцидента в Нижнекамске, где школьнице, пришедшей сдавать ЕГЭ, пришлось снять нижнее белье, чтобы пройти через металлорамку.

Представитель министерства рассказала, что замглавы ведомства Ильсур Хадиуллин провел со всеми организаторами пунктов проведения экзаменов видеоконференцию, на которой обсуждалась эта ситуация.

При этом замминистра подчеркнул, что "нужно доброжелательно относиться, но при этом не нужно отходить от инструкции".

История со школьницей получила большой общественный резонанс. Однако, как рассказали РИА Новости в мэрии Нижнекамска, раздеваться ее никто не заставлял. Когда она пыталась пройти через рамку, та несколько раз сигнализировала, что на девушке есть металлические вещи. После очередной неудачной попытки ученица пошла в туалет, сняла бюстгальтер, а затем благополучно прошла через рамку. Собеседник агентства также подчеркнул, что ни в день экзамена, ни в последующие никаких официальных заявлений по этому поводу в управление образования Нижнекамска не поступало.

В Министерстве образования и науки Татарстана отметили, что в соцсетях ситуация преподнесена искаженно. По словам представителя ведомства, девочка пришла к такому решению сама — видимо "на эмоциях". Однако, как признала глава департамента надзора и контроля в сфере образования Наталья Гречанникова, некоторая вина организаторов в произошедшем есть, поскольку они никак не вмешались. Случившееся Гречанникова назвала недопустимым и подчеркнула важность того, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.