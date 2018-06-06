Вице-губернатор Петербурга не поддержала законопроект из-за суеверия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина заявила, что будучи суеверным человеком, опасается принятия законопроекта о выплатах жертвам терактов и ЧС и считает достаточной сложившуюся практику выплат.

"Я, как юрист, задавалась вопросом, а не лучше ли узаконить эту практику, чтобы не изобретать каждый раз новую правовую конструкцию, а просто закладывать (средства на выплаты жертвам терактов и ЧС) в бюджет… и платить… Но женщинам свойственно эмоциональное восприятие действительности… и я очень суеверна. Я боюсь, что этот закон каким-то образом может часто исполняться", — сказала Митянина, выступая в среду с отчетом перед депутатами городского парламента.

Она подчеркнула, что высказывает личную точку зрения, а не позицию государственного служащего. "Конечно, город может себе позволить отрегулировать эти отношения и заложить в бюджете эти цифры, но надо ли это делать?.. Я не только государственный деятель, я еще и человек. Как государственный деятель, я согласна… что эти правоотношения могут быть узаконены. Как человек, я эмоционально реагирую на появление таких законодательных инициатив", — отметила Митянина.

Законопроект о социальной поддержке жителей Петербурга, пострадавших от террористических актов и чрезвычайных ситуаций, подготовлен депутатом городского парламента Оксаной Дмитриевой в сентябре 2017 года. Согласно материалам на ее сайте, в случае его принятия пострадавшим и их родственникам может быть предоставлена не только единовременная помощь, но и регулярные бюджетные выплаты.