Национальный якутский праздник Ысыах пройдет в Москве в воскресенье

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Национальный якутский праздник Ысыах пройдет в воскресенье, 10 июня, в московском парке Коломенское в двенадцатый раз, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте России.

В программе праздника — национальная обрядовая церемония алгыс (благословление), конкурс игры на хомусе (варгане), осуохай (хоровод), состязания ботуров (силачей) в национальных видах спорта, гала-концерт, детская программа, арт-события. В этом году колорит и многообразие якутской культуры представит делегация Вилюйского улуса Якутии. Национальные наряды представят участницы конкурса красоты и таланта "Кэрэ Куо".

Кроме того, на церемонии открытия праздника и перед стартом спортивных состязаний выступит известный футболист Сергей Юран — главный тренер ФК "Зоркий" (Красногорск), в прошлом — игрок сборной России, чемпион России в составе московского "Спартака".

"В связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу в этом году в программу Ысыаха в Коломенском впервые включена футбольная активность для детей младшего и среднего школьного возраста. Для них лучшим подарком будет встреча с легендарным футболистом, и мы очень рады, что Сергей Юран откликнулся на наше приглашение. Наш праздник предваряет начало большого футбольного события в России, и мы рассчитываем, что праздник футбола принесет много позитивных эмоций", — процитировали в пресс-службе слова постпреда Якутии Юрия Куприянова.

В пресс-службе добавили, что в рамках праздника Сергей Юран проведет мастер-класс для юных футболистов и даст автографы.

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