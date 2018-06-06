В Госдуме предложили создавать аккаунты ЧС в соцсетях

НОГИНСК (Московская обл.), 6 июн — РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил создавать официальные аккаунты чрезвычайных ситуаций в крупных соцсетях и мессенджерах для оперативного информирования граждан о происходящем.

В среду в Ногинском спасательном центре МЧС России проходит выездное расширенное заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

"Имеет смысл модернизировать информационное взаимодействие для всех служб и ведомств, участвующих в ликвидировании ЧС. Информационный штаб должен работать не по запросу журналистов, не в рамках пресс-конференций, а в опережающем порядке. Я убежден, как можно быстрее, с начала ЧС нужно создавать официальные аккаунты во всех крупных соцсетях и мессенджерах и подавать в них информацию напрямую, минуя СМИ и пресс-службы", — сказал Горелкин в ходе заседания.

Политик пояснил, что достоверная информация МЧС попадает в общее информационное поле через пресс-секретарей, журналистов, редакторов, и "каждое звено в этой цепочке, к сожалению, замедляет отработку и распространение информации".