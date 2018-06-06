В Крыму назвали предложение Ефремова отдать мост Киеву предательством

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Актеру Михаилу Ефремову, предложившему "отдать" Украине Крымский мост, стоит определиться: либо служить своими талантами Родине, либо отправиться к тем, кто легко и бесшабашно готов раздавать врагам то, что принадлежит всему российскому народу, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее Ефремов и интервью Юрию Дудю высказал мнение, что для того, чтобы "помириться с Украиной", России нужно "отдать" ей Крымский мост.

"Михаил Ефремов — талантливый актер, профессионал в своем деле. Таланты и профессионалы, безусловно, нужны нашей стране. А вот нужны ли нашей стране люди, которые так легко и бесшабашно готовы раздавать врагам то, что принадлежит всему российскому народу, это большой вопрос", — сказал Полонский.

"В этом вопросе талантливым и профессиональным людям надо определиться: они либо живут в России и служат всеми своими талантами Родине и своему народу, либо отправляются к тем, кому собрались раздавать народные богатства… А жить и зарабатывать здесь, а служить интересам других — это предательство называется", — добавил он.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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