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Общество

В Крыму назвали предложение Ефремова отдать мост Киеву предательством

Сюжет:
Крымский мост (451)
13:3806.06.2018
(обновлено: 15:58 06.06.2018)
837259
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКрымский мост. Архивное фотоКрымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Актеру Михаилу Ефремову, предложившему "отдать" Украине Крымский мост, стоит определиться: либо служить своими талантами Родине, либо отправиться к тем, кто легко и бесшабашно готов раздавать врагам то, что принадлежит всему российскому народу, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Крымский мост
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В Госдуме ответили на идею Ефремова отдать Украине Крымский мост‍

Ранее Ефремов и интервью Юрию Дудю высказал мнение, что для того, чтобы "помириться с Украиной", России нужно "отдать" ей Крымский мост.

"Михаил Ефремов — талантливый актер, профессионал в своем деле. Таланты и профессионалы, безусловно, нужны нашей стране. А вот нужны ли нашей стране люди, которые так легко и бесшабашно готовы раздавать врагам то, что принадлежит всему российскому народу, это большой вопрос", — сказал Полонский.

Разбазариватель казенных мостов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Разбазариватель казенных мостов

Строительство Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
"Жизненная артерия". Член ОП Крыма о железнодорожной части Крымского моста
"В этом вопросе талантливым и профессиональным людям надо определиться: они либо живут в России и служат всеми своими талантами Родине и своему народу, либо отправляются к тем, кому собрались раздавать народные богатства… А жить и зарабатывать здесь, а служить интересам других — это предательство называется", — добавил он.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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© Инфоцентр "Крымский мост"
Во всей красе: Крымский мост с высоты птичьего полета в день открытия
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Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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geraltoflibya
Так Крым не русский и русским никогда не был и не будет. Ефремов, конечно пошутил, ро все де истину глаголит - мост Украина точно получит))
15:07
06.06.2018
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Дмитрий Солдатов
В Крыму читать и слушать не умеют просто, поэтому на эмоциях и делают не правильные выводы.
14:50
06.06.2018
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Владимир Ф. Быченков
===Михаил Ефремов — талантливый актер, профессионал в своем деле. ===
В этом я очень сильно сомневаюсь. Во всяком случае, явно не пример для подражания.
14:14
06.06.2018
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Kanakis
Глупости, во первых он это сказал в шутку, желая подчеркнуть жадность украинцев, во вторых не надо уподобляться им самим. Люди в России должны говорить все что они думают и ничего не бояться.
14:06
06.06.2018
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Владимир Ф. Быченков
Kanakis, люди в России должны думать, прежде чем говорить. Впрочем, как это делают ВЕЗДЕ воспитанные, образованные люди.
16:02
06.06.2018
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26909
Вы в театре и кино играйте на нервах Зачем людям нервы портить
13:51
06.06.2018
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Исаев Александр
А ведь то была шутка, пусть даже не самая удачная.
13:47
06.06.2018
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Павел Малев
Отсутствие чувства юмора - такая же "тяжкая ноша", как и предательство!
13:47
06.06.2018
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