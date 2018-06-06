Выдавать знак "Инвалид" для автомобилей будет Минтруд

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полномочия по установлению порядка выдачи опознавательного знака "Инвалид" для машин возложат на Минтруд РФ, соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Дополнить Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации… подпунктом 5.2.168 следующего содержания: "порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования", — говорится в документе.

Согласно ФЗ "О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", на парковках выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки автомобилей инвалидов I, II, III групп или лиц, перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов. На этих транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок его выдачи для индивидуального использования устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Ранее Минтруд подготовил проект, согласно которому на ведомство возлагаются полномочия по установлению порядка выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования.