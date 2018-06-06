В Госдуме ответили на идею Ефремова отдать Украине Крымский мост‍

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Актеру Михаилу Ефремову "не по рангу" решать вопросы принадлежности Крымского моста, его владелец Россия, а не он, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Владелец Крымского моста — российское государство, а не актер со скандальной репутацией. Ефремову, что называется, не по рангу решать вопросы принадлежности стратегических объектов страны. Возможно, актер хотел в своем интервью поразить нас глубиной мышления. Выяснилось, что идея так себе", — сказал Бальбек РИА Новости.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.