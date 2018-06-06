Матвиенко рассказала, кто должен отвечать за сохранение русского языка

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что полномочия по сохранению, развитию и защите русского языка должны быть возложены на министерство просвещения РФ.

"У нас теперь будет министерство просвещения, которое должно нести полную меру ответственности за сохранение русского языка. Сейчас формируется функционал министерства в связи с разделением, поэтому нужно проследить, чтобы там четко и внятно было прописано, что министерство просвещения отвечает в стране за сохранение русского языка", — сказала Матвиенко на пленарном заседании IV Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".

По ее словам, необходимо не только прописать функционал министерства, но выстроить политику.

Матвиенко подчеркнула, что министерство просвещения должно быть главным в идеологии сохранения языка как в России, так и за рубежом.

Председатель Совета Федерации поручила подготовить письмо на имя главы правительства России Дмитрия Медведева с изложением обозначенной позиции.